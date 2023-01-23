『モコモコハンドバッグ 茶色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 18時 31分に出品され03月31日 18時 31分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ…縦30cm、横33cm



ブラウン(モカ)のモコモコ素材のバックです。

肩掛けできるチェーン付きです(ゴールド)



マチなし

内・外ポケットなし

持ち手の素材はベッコウ柄のプラスチックです。



購入後袋から出したものの、一度も使用せずにクローゼットにしまっていました。



コメント不要、即購入OKです。



喫煙者はいませんが猫飼っている為、アレルギーのある方や気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ モコモコハンドバッグ 茶色