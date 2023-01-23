『定価5.6万 19AW美品 PLAIN DARK WASH SKATER 46【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 01時 12分に出品され04月13日 01時 12分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。



ディースクエアードの直営店購入の商品となります。ネコポスにて発送予定です。

※ショップ袋＆ハンガーは＋2,000円で付属可。



美品となります。

※品番タグ・腰のシルエットタグ等の紙タグ類は付属致しません。



※実物の写真は3〜7枚目となります。その他は同デザインのイメージであり実物写真よりも分かりやすい画像もあるので参考までにご覧ください。







【商品詳細】



ディースクといえば高クオリティな加工物のイメージが強いですがこちらのジーンズはダメージやアタリのない濃紺一色のモデルになります。



同ブランドの履き心地の良さやシルエットの綺麗さ、特徴となる赤タグなどブランドらしさはしっかり組み込まれています。



上品さのある濃紺色ですので綺麗めファッションの格上げのひと役にいかがでしょうか。









ブランド：DSQUARED2











ブランドの起源: イタリア











品番：S74LB0563











品名：PLAIN DARK WASH SKATER JEAN











シルエット：SKATER/スケーター











シーズン：19AW/2019秋冬











素材: コットン98% ポリウレタン2%











カラー：濃紺（リジット/ノンウォッシュ）











仕様：濃紺（リジット/ノンウォッシュ）









定価：¥56,100円（税込）











表記サイズ46



ウエスト41.5cm

ワタリ幅26.5cm

股上25.5cm

股下75cm

裾幅15cm



※実寸になりますので多少の誤差はご了承ください。

















この他にもセンスの高いハイブランドを厳選して出品しておりますので是非ご覧くださいませ。



気になる事がありましたらお気軽にお声掛けください。では、宜しくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 定価5.6万

19AW美品

PLAIN

DARK

WASH

SKATER

46