『中古品 SHARP シャープ ドラム式洗濯機 7.0kg ES-S7F-WL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 12時 38分に出品され03月24日 12時 38分に終了予定です。即決価格は43,300円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品 SHARP シャープ ドラム式洗濯機 7.0kg ES-S7F-WL 2022年製



乾燥容量3.5kg



外型寸法 幅640mm奥行き600mm 高さ1039mm





動作確認済み

値引きは不可

画像にあるものが全てになります。

※洗濯機の台は付属しません。



※画像に写りきらない汚れ、キズなどがあります。



※一度、人の手に渡った中古品になりますので

完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えください。



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