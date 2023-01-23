『中古品 SHARP シャープ ドラム式洗濯機 7.0kg ES-S7F-WL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 12時 38分に出品され03月24日 12時 38分に終了予定です。即決価格は43,300円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャープ
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落札価格43300円
522 入札履歴
終了
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