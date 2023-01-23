『未使用級 XL相当 sacai フライトジャケット ma-1 バックプリント【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 04時 04分に出品され03月12日 04時 04分に終了予定です。即決価格は20,349円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

sacai サカイ フライトジャケット ma-1 ブルゾン ジャンパー ジャンバー 22-0288M バックプリント オーバーサイズ ビッグシルエット

●サイズ



表記3サイズ XLサイズ相当



肩幅52cm

身幅65cm

袖丈69cm

着丈69cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





●素材



写真にてご確認下さい。



●状態ランク



【S】



目立った傷汚れなくまだまだお使いいただけます。

写真にてご確認ください。







ランク詳細



SS 新品一度も使用されていない品



S 気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品中古品



A 若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない中古品



B 多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い中古品



C 全体的に傷や汚れがあり使用感のある中古品



D 全体的に傷や汚れがあるジャンク品



●カラー



カーキ オレンジ



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



●購入場所



ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 全て鑑定済み商品です



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。







人気モデルMA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級

XL相当 sacai

フライトジャケット

ma-1

バックプリント