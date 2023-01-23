『【現行☆極美品】LARDINI ジャケット ブルー ストライプ ブートニエール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 43分に出品され03月30日 10時 43分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

LARDINI ラルディーニ



【商品説明】

現行ラルディーニのストライプテーラードジャケットです。

ホワイトのブートニエールが映えます。

珍しいプラスチック素材なので発色も良いです◎

状態も綺麗ですので長くお使いいただけます。



【サイズ】

SIZE：52(2XLサイズ相当)

着丈：73cm（後ろ襟下～後ろ裾下）

身幅：52cm（脇下～脇下）

肩幅：45.5cm（肩の縫い目～肩の縫い目）

袖丈：64.5cm（肩の縫い目～袖先）



※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

※平置きで測定しております。

※ビンテージ,古着のため状態の判断は個々で異なることをご了承の上ご購入宜しくお願いします。

※写真には写っていない箇所にも汚れ,傷等ある可能性がありますので、ご了承の上ご購入下さい。



【etc】

ジャケット テーラードジャケット

3ボタン サイドベント ブートニエール

ブルー 青 水色 ストライプ



【購入元】

大手ブランド品取扱い店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ラルディーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【現行☆極美品】LARDINI

ジャケット

ブルー

ストライプ

ブートニエール