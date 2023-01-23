『Microsoft Surface Laptop Go 3【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 04時 52分に出品され04月22日 04時 52分に終了予定です。即決価格は57,500円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 限界値引き、早い者勝ちです！



Microsoft Surface Laptop Go 3



OS···Windows11 Home



CPU···Intel Core i5



メモリ···16GB



ストレージ種別···SSD



ストレージ容量···481GB〜512GB



サブ機用に購入しました。持ち出さず、ほとんど使用していないためとても綺麗な状態だと思います。



綺麗に使用しようと思い、ノングレア保護フィルムとスキンシール、シェルケースを付けています。

表面のスキンシート下と開いた内部にキズはありません。

スキンシートは綺麗に剥がせるタイプのものを購入しています。



メモリ16GBでSSDが512GBなので動画編集、画像編集などほとんどの作業をこなすことが出来ます。



色はアイスブルーです。



公式サイトで購入した場合

メモリ16GB、SSD256GBの場合でも19万円を超えるのでかなりお買い得だと思います。

バッテリーも全くへたっておりません。



officeソフトは付属するか不明です。

初期設定時に入っていたような気がしますが、不確かですので必須の場合は購入をご遠慮ください。

また、ライセンス等のカードはありません。



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laptop 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイクロソフト