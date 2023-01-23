『familiar ファミリア トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 04分に出品され03月10日 20時 04分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2024年公式オンラインにて購入

新品未使用、未開封



<サイズ＞

・本体：たて 約31cm X よこ 約26.5cm X マチ約13.5cm

・持ち手全長：約35cm





発送の際は折りたたんで梱包いたします。

ご了承ください。





こちらのサイズは出番がなく、どなたかお探しの方に。









familiar ファミリア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

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