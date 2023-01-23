『【未使用品】CASIO SHEEN SHW-1600 電波ソーラー 腕時計【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 06時 01分に出品され03月12日 06時 01分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カシオ CASIO SHEEN SHW-1600D-2AJF



レディース ソーラー電波時計

マルチバンド6 ワールドタイム

サファイアガラス タグ付き 未使用品



現在正常に稼働しております。



未使用品でですが、バックルに保護ビニールが付いたままですが、時計本体左横に保管に伴う若干のスレの箇所があります。分かりずらいですが、最後の画像でご確認ください。



付属品は有りません。本体のみになります。



プチプチで梱包し、らくらくメルカリ便のネコポスで発送させていただきます。



カラー...シルバー

バンド...ステンレスバンド

ムーブメント...電波 ソーラー式

文字盤形...ラウンド・丸形 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【未使用品】CASIO

SHEEN

SHW-1600

電波ソーラー

腕時計