『新品 FEILER フェイラー マドモアゼルローズ バッグインミニトート ブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 34分に出品され03月23日 00時 34分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FEILER フェイラー

マドモアゼルローズ バッグインミニトート



色…ターコイズブルー

WEB限定品。



新品未使用です。



サイズ：Ｈ15×Ｗ21×Ｄ7cm 持ち手上がり7cm



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#トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

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