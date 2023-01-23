『Supreme シャツ Washed Twill Shirt XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 29分に出品され03月14日 05時 29分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げはタイミングを見て行いますので値引き交渉はお控えください。



色 ブラック

サイズ XL

身幅64cm 肩幅50cm 着丈76.5cm 袖丈66cm



古着通販で状態B(目立つ使用感なし)で購入。



もともと洗いがかかったシャツですが、少し程度のフェード感があります。



古着好きなら問題ないと思いますが、その点はご留意ください。



ネコポス

宅急便コンパクト

ゆうパケットプラスで発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

シャツ

Washed

Twill

Shirt

XL