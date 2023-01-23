『セオリーリュクス/ノーカラージャケット/LIFT DONNA.A/L/難あり【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 18時 16分に出品され04月13日 18時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●セオリーリュクスのノーカラージャケットです。目立つ汚れ等もなく、まだまだ着用して頂けると思います。



●全体的に多少毛玉・毛羽立ち・白っぽくなっている箇所があります。



●ブランドタグの留め糸（向かって右側）が外れており、手縫いで直しました。当方素人ですので気になる方は入札をお控え願います。



●サイズ… 【身幅】…約48ｃｍ 【着丈】…約59ｃｍ 【肩幅】…約41ｃｍ 【袖丈】…約55cm



※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



●表記サイズ…40（11号）



●色…ネイビー



●素材…アセテート83％ ポリエステル17％



●裏地…なし



●ポケット…両サイドにあり



●ストレッチ…あり



●梱包資材はリサイクルを使用することもございます。簡易包装でできるだけコンパクトに圧縮して発送いたしますので、商品にシワが入ることもございますのでご容赦願います。



●発送方法ですが【ゆうゆうメルカリ便】⇔【らくらくメルカリ便】変更になる事もございますのでご理解願います。



●検品はしておりますが多少の見落としはご了承願います。ご理解の上購入をお願いします。



●多少の事でも気になる方、神経質な方、完璧な状態をお求めの方の購入はお控え願います。



●一週間～10日ほど自宅を不在にすることがあります。発送までにお日にちを頂くことがありますので、お急ぎの方は購入前にコメント欄から問い合わせをお願いします。問い合わせなしで不在中に購入された方は一週間前後お待ちいただく事をご了承されたと判断させて頂きますのでご理解をお願いいたします。





#theory luxe

#サイズ40

#L

#11号

#オフィス

#フォーマル





サイズ...L

季節感...春、秋、夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: セオリーリュクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セオリーリュクス/ノーカラージャケット/LIFT

DONNA.A/L/難あり