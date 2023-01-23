『YONEX アストロクス(ASTROX) 77 proバドミントンラケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 07時 56分に出品され05月06日 07時 56分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: YONEX

- モデル名: ASTROX 77 pro

- 色: 黒/オレンジ

- 素材: カーボン

- グリップサイズ: G5

- 重量: 3U

- ストリングパターン: 22x24



1箇所だけ、非常に小さい塗装剥がれがあります。

それ以外の箇所は、傷なくほとんど未使用に近い状態です。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヨネックス