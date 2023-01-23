『最高級/フード脱着可能◎✨ モンクレール ダウンコート タグ カーキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 38分に出品され04月18日 14時 38分に終了予定です。即決価格は17,391円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 当方の商品をご覧いただき、ありがとうございます^_^



その他のレディース商品は



#はーちゃんレディース



からご覧いただけます！



☺️商品情報☺️



・サイズ表記【S〜M相当】



・ブランド

モンクレール



・色

カーキ



・実寸サイズ(cm)

肩幅40

袖丈56

身幅43

総丈86





✴️状態✴️

色褪せはありますが、仕様には問題なくご利用いただけます^_^

・主要部ファスナー一箇所持ち手欠品あり

・色褪せあり

(カーキなので、そこまで目だたたない)



※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。 光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。



【補足】

プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(o^^o)





商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。できるだけ説明欄に記載するよう心掛けておりますが、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。



これからもメンズ、レディース、90’s古着、バッグ等、色々なジャンルの物も出品予定です！よろしければフォローもお願いします☺︎



管理No. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最高級/フード脱着可能◎✨

モンクレール

ダウンコート

タグ

カーキ