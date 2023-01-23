『TOBECHIC✴︎大人可愛い♡ショートコート フォックスファー ウール 40【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 11時 30分に出品され03月11日 11時 30分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【詳 細】



トゥービーシックの定番、

フォックスファージャケット、ボレロです。



ボリュームのある上質なフォックスファー。

羽織るだけで華やかな雰囲気を与えてくれます。



ウール素材と裏地付で保温性も高いです。



ポンチョ風の女性らしいデザインでどんなスタイリングにも合わせやすいアウターです。



首元と袖口、いずれも

ファーは取り外し可能です。





【サイズ】

40

着丈：43 cm

肩幅：34cm

身幅：46cm

袖丈：44cm(ファーの先まで)

＊平置き実寸





【カラー】

黒 ブラック





【素 材】

本体：ウール88% ナイロン12%

裏地：ポリエステル100%

ファー：フォックス





【状 態】

汚れやほつれ等の気になるダメージはなくとても綺麗な状態です◎







ご不明点等がございましたら

お気軽にコメントください☺︎







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トゥービーシック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TOBECHIC✴︎大人可愛い♡ショートコート

フォックスファー

ウール

40