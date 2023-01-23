『ゴルフクラブセット 13本セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 04時 02分に出品され04月22日 04時 02分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウッド、アイアン、パター 計13本+バッグ付き。

練習始めたばかりの方、新品セット買う前に

まずは上達を目指す方。

ウッドはミズノではありません。

私は未だ100切れていませんが頑張って欲しいです。

ショートホールの一打目、パターが苦手です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ミズノ