『【激レア】Givenchy Gentleman Paris ベロアスタジャン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 07時 28分に出品され03月06日 07時 28分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】今はもう手に入らない90年代のGivenchy Gentleman のブラックスタジャンとなります。インターネットで画像が出てこないほど貴重なレアものとなっております。表面の生地がとても触り心地が良く、裁縫や刺繍に至ってもすごくクオリティが高いものとなっております。



【デザイン】ジバンシーロゴも4色のカラフルな珍しいものとなっており、ブラック生地にアクセントを足すおしゃれなデザインです。服のポケットや背面にも刺繍があしらわれており、細部まで手の込んだデザインとなっています。





【商品状態】少し前の時代のものですが、2度ほどしか着用していないため状態はとても良いものとなっています！リブ,表面，刺繍,襟元に至るまで全て綺麗な状態です！



【サイズ感】成人男性だとちょうど良いサイズ感です。170cm〜180cmくらいの男性ですとちょうどよいシルエットで着ることができます。少しオーバーに着ても身幅があるため、ゆったり可愛く着ることができます！



状態は良いですが、古着の商品となりますので神経質な方は購入をお控えください。NC NRでお願いします。コメントなし即購入歓迎です！何か質問がございましたらお気軽にお声掛けください^_^



※値段交渉も歓迎です！



肩幅···53cm

身幅···58cm

袖丈···60cm

着丈···67cm



カラー···ブラック



#ジバンシー #Givenchy #Gentleman Givenchy

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#価格なし出品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジバンシー

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ベロアスタジャン