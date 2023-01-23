『NIKE 90s白タグFCバルセロナ古着ナイロンジャケット ドローコードサッカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 25分に出品され03月23日 14時 25分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※即購入OKです

#古着signal

#古着signalのNIKE

#古着signalのジャケット



★フォロー割

フォローして下さった方には、表示価格よりお値引きさせていただきます！



1500円〜 100円引き！

2000円〜 200円引き！

3000円〜 300円引き！

4000円〜 400円引き！



★リピーター割引

フォロワー様で、リピーターの方はフォロー割からさらに100円引き!



ご購入前に「フォロー割引希望」or「リピーター割引希望」とお知らせください◎

------------------------------------------------

90’s 白タグ NIKEのナイロンジャケット



説明不要のFCバルセロナモデル



カラーリングも王道のバルサカラー



左袖のプリントはスレているのですが、それがまた古着ならではのいい雰囲気になっています



裾には紐のドローコード付き



1〜2枚目の画像のようにドローコードを絞って裾をクルッとまとめるて短丈ジャケットのようなシルエットでも着用いただけます



裏地メッシュで重ね着も◎



<表記size> M



大きめなのでメンズL〜XLくらいのサイズ感です



身幅:60cm (脇下で計測)

着丈:フロント72cm バック82cm

肩幅:ラグラン

ゆき丈:82cm



※多少の誤差はご了承ください。

※お手持ちの洋服との比較でサイズ感をご確認ください。



<コンディション> B



・袖のリブはやや伸びている状態です



・袖や裾に若干のヨゴレがあります

（19〜20枚目の画像でご確認ください）



その他に、30年近く前のモデルですので使用感・経年変化・多少のヨゴレはございますが、一般的に古着屋で販売されている古着のコンディション。日頃からUSEDにふれている方であれば問題なくご着用いただけます。



S. 未使用・デッドストック

A. 古着としての美品

B. 日常に支障の無い程度の使用感

C. 多少のダメージまたはシミ有り

D. 考慮するダメージまたはシミ有り

E. 傷や汚れがあり使用感も目立つ

V. ヴィンテージ、フェード・ボロなど特徴ある古着



※予告なく販売を終了する場合がございますのであらかじめご了承ください



ココが気になる、もっと見たいなどあればお気軽にコメントください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

90s白タグFCバルセロナ古着ナイロンジャケット

ドローコードサッカー