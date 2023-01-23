『666 シングルライダース 40 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 09時 03分に出品され03月16日 09時 03分に終了予定です。即決価格は40,800円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 666のシングルライダースです。

LJM-17TF ルイスレザーのドミネータータイプ

いわゆるシドジャンと呼ばれるタイプのライダースです。

666にありがちなジップ類のくすみもありません。

このサイズの出品も少ないと思うのでお探しの方は早めの購入を。





比較的綺麗な状態ですが革の特性上、保管や使用による傷やスレはご了承ください。





ステアハイド

size40

BLACK







ルイスレザー 好きにもおすすめです。

ロンジャン ライトニング ショット サイクロン



柄・デザイン···無地

アウター形···シングル

季節感···秋、冬

素材···本革

カラー···ブラック



肩幅···47cm

身幅···54cm

袖丈···63cm

着丈···65cm

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。



アウター形···シングルライダース



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シックスシックスシックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 666

シングルライダース

40

ブラック