『moussy / リバーフェイクファーコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 06時 13分に出品され04月14日 06時 13分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダークブラウンのレザージャケットは、ショート丈とファー襟が特徴で、トレンド感を演出します。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性と高級感があります。カジュアルなスタイルにも、フォーマルなシーンにも合わせやすいアイテムです。



【機能性】

フロントジッパーとポケット付きで、実用性も兼ね備えています。



- 色: ダークブラウン

- 素材: レザー

- デザイン: ショート丈、ファー襟

- デザイン: バックスタイル、シンプル

- デザイン: フロントジッパー、ポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マウジー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ moussy



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リバーフェイクファーコート