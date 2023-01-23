『GEORGESRECH 毛皮ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 33分に出品され03月18日 12時 33分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 襟部分のファーはブルーフォックス

それ以外はラビット毛革になります。

軽くて状態もとても良いです。





カラー···レッド(朱色)



着丈···ミドル



ファー種類···リアルファー



リアルファー種類···フォックス



肩幅···41cm

身幅···41cm

袖丈···60cm



サイズは38と表記されてますが、

S〜Mのサイズになるかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジョルジュレッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GEORGESRECH

毛皮ジャケット