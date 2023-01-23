『【Tri-Mountain】企業ロゴ ダックジャケット ブラック A-2435【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 04分に出品され03月12日 04時 04分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○カラー：ブラック



○ブランド：Tri-Mountain



○状態：一部汚れ（写真参照）



○実寸：着丈64 身幅68 肩幅61 袖丈63



【商品説明】

Tri-Mountainのダックジャケットです。

厚手のダック生地でしっかりとした生地感です。

近年Carharttのダック生地ジャケット等、益々人気が高まっているアイテムです。

程よい使用感等ワークブランドならではの加工では再現できないエイジング感も楽しんでいただけます。

バイクの馬の企業ロゴがインパクトのあるデザインのジャケットです。

写真や文章では伝えきれない古着、ビンテージ特有の特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。



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◆2000円〜4999円→300円引き

◆5000円〜9999円→500円引き

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さらにまとめ買いによるお値引きもいたしますので、是非ご相談くださいませm(__)m

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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Tri-Mountain】企業ロゴ

ダックジャケット

ブラック

A-2435