『クーリク ドッグフード エルモプロフェッショナルリッチインチキン☆計12kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 55分に出品され03月02日 23時 55分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 クーリク ドッグフード ELMO professionale

Rich in CHICKEN リッチインチキン幼犬用 puppy

（高タンパク質・大豆不使用・幼犬のための総合栄養食）



【新品未使用未開封】

◾️3Kg×4袋



【賞味期限】

◾️3Kg×4袋

2025年11月15日



【対象】離乳期～12ヶ月



【原産国】イタリア



☆我が家のワンちゃんには

必要無くなったのでお譲りします٩(ˊᗜˋ*)و



段ボールに入った状態で自宅で保管していました。



【商品説明】

ELMOのリッチ イン チキンは、幼犬の成長に必要な栄養素を豊富に含んだドライフードです。高品質な鶏肉を主成分としており、消化吸収が良好です。



【成分と栄養】

鶏肉、オーツ麦、乾燥卵などの天然成分を使用しており、ビタミンやミネラルもバランスよく配合されています。特に、成長期の幼犬に必要な栄養素がしっかりと含まれています。







発送方法→ゆうゆうメルカリ便☆匿名配送 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルモ