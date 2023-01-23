『Herve chapelier エルベシャプリエ トートバッグ 708GP【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 06時 29分に出品され03月29日 06時 29分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Herve chapelier エルベシャプリエ トートバッグ 708GP 舟型 レザー A4収納可 PC収納可 肩掛け コーテッドキャンバス スクエア トートL タラマ ピンク×シルバー スナップボタン レディース



708GP /TARAMA/SILVER

（生産終了カラー）

定価 ¥86240（税込）



○サイズ

タテ : 約29cm

ヨコ : 底部約27cm〜上部約40cm

マチ : 約14cm

持ち手長さ : 約50cm



平置き実寸。

素人採寸の為、サイズに多少の誤差がありますご了承ください。



◯仕様

開閉 : スナップ式

内側 : スナップポケット×1



○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



2019年に大丸梅田店にて購入しました。



一度も使用していませんが

自宅保管のため、ご理解ある方でよろしくお願いします。



お値引き交渉は致しかねます。



必ずプロフィールを確認頂いてからご購入ください。



思っていた商品や状態と違った等の理由での返品はお受け出来かねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Herve

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エルベシャプリエ

トートバッグ 708GP