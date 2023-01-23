『振袖 豪華 刺繍 金彩 紋意匠 薔薇 牡丹 身丈172cm パールトーン加工済【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 49分に出品され04月23日 18時 49分に終了予定です。即決価格は20,007円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 成人式や結婚式、初詣でにもご着用頂けるお仕立て上がりの振袖です。

上前の衿先付近に薄いシミ、八掛に数箇所汚れがありますが、着用時には目立たない程度かと思います。



身丈(肩から)約 172cm

裄丈 約 69cm

袖丈 約 112cm

袖幅 約 35cm

前幅 約 22.5cm

後幅 約 30.5cm

表地 正絹

八掛 正絹

胴裏 正絹

衿 広衿 スナップ



※振袖単品出品の為、長襦袢はついておりません。また、長襦袢、小物類は出品中商品以外の在庫は持ち合わせておりません。



※撮影上、実際のお色味と多少異なる場合がございますが、できる限り実物に近い色になるように心がけています。



※丁寧に梱包しておりますが、発送の際にシワが付く場合がございます。



MO2360 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖

豪華

刺繍

金彩

紋意匠

薔薇

牡丹

身丈172cm

パールトーン加工済