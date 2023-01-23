『振袖 豪華 刺繍 金彩 紋意匠 薔薇 牡丹 身丈172cm パールトーン加工済【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 49分に出品され04月23日 18時 49分に終了予定です。即決価格は20,007円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格20007円
611 入札履歴
終了
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