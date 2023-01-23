『コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS) スタッフコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 32分に出品され04月27日 02時 32分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンのスタッフコートです。



サカナクション山口一郎氏が

多分、風。

等ライブ時に着用してるものと同じです。



2度着用し保管してました。



写真6枚目のように少し傷がありますが、光沢感が強い生地のため、着ていてほとんど目立ちません。



着丈130.0肩幅51.0身幅68.0袖丈66.0



COMME des GARÇONS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コム

デ

ギャルソン(COMME

des

GARÇONS)

スタッフコート