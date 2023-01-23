『新品未開封 Liquides Imaginaires メランコリア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 52分に出品され03月08日 04時 52分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはノーズショップで取り扱っているものと同じものです。即購入可能です。

※100ml 1本

※箱あり

※完璧を求める方は購入をご遠慮ください

新品(開封検品)のものを発送します。検品時手袋着用、発送時アルコール消毒します。



下記はノーズショップにより

私は詩人ボードレールが愛する雨の国の女王。天才的能力を発揮する一方で、狂気で錯乱する幻想に耽り、心を固く閉ざす。私の黒い胆汁や甘い憂鬱は人々を魅了する。私は心の水、メランコリア。



リキッドイマジネールはシリーズ毎にコンセプトを掲げるが、今回の「トリロジー・デ・ジュメー」シリーズでは、古代インドやギリシャ医学で唱えられていた四体液説にインスパイアされており、ラクリマ、メランコリア、ファンタズマの3つの香水で構成されている。四体液説は、「血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁」を人間の基礎体液とし、心身の調和はこれら四体液によって保たれ、バランスが崩れると病にかかると考えられていた。



NOTE：

ジンジャー、ミント、レモングラス、カルダモン、ローレル、スアーヴムスク



パフューマー｜アメリ・ブルジョワ



原産国：イタリア

本国表記：MELANCOLIA

ブランド：LIQUIDES IMAGINAIRES（リキッドイマジネール） 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用