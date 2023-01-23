『Daniel Wellington DW00100124 ブラウンレザー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 04時 30分に出品され03月22日 04時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの魅力】

Daniel Wellingtonはシンプルでエレガントなデザインが特徴のブランドです。ビジネスシーンからカジュアルな場面まで幅広く使える時計です。



【素材とデザイン】

高品質なブラウンレザーのストラップとシンプルな文字盤が調和し、洗練された印象を与えます。どんなスタイルにもマッチします。



【付属品】

オリジナルの箱と説明書付属しています。



- ブランド: Daniel Wellington

- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- 型番: DW00100124

- 付属品: 箱、説明書



使用品ですのでバンドのシワとスレがあります。

文字盤表はスレなどもほとんどなく綺麗です。裏面は色褪せが少しあります。電池交換が必要になります。



定価:3万3千円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ Daniel

Wellington

DW00100124

ブラウンレザー