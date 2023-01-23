『70s ビンテージ ブランド不明 ラグランパーカー 脇ガゼット 白 M相当【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 40分に出品され04月14日 05時 40分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★★★★★★★★★★★★★★★★★

アメカジを中心に、レギュラー古着、ビンテージ古着、ブランド古着、ストリート、スケート、ミリタリー 、スポーツ、バンドTの商品を出品しております♪ こちらで他の出品商品をご覧いただけます。

↓

#PECKMARK

★★★★★★★★★★★★★★★★★



フォロー割引について

¥3,000円以上お買い上げで300円OFF!

フォローして頂いた方、リピーター様は上記常時適用致しますので、購入前にコメントをお願い致します♪

※その他のセールとは併用不可



⚫︎商品説明⚫︎



70s VINTAGE ビンテージ

unknown ブランド不明

ラグランプルオーバーパーカー

脇下ガゼット

ホワイト Mサイズ相当です。

60年代に多く見られる脇下ガゼット

状態、リブの長さから70年代と推定致します。



●サイズ：M相当

着丈 約 55cm

ラグラン袖のため裄丈計測 約 74.5cm

身幅 約 54.5cm

裾幅 約 48.5cm



若干の誤差はご了承ください。



●素材：表記なし

コットン、ポリエステル混合と思います。



●状態：

前身頃中央付近に目立ちにくい薄い汚れあり。

それ以外は使用感はありますが、スレ汚れ等ない年代を考えると良いコンディションです。



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。



古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。



カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。



写真で判断の上、ご理解ある方のご購入お待ちしております。



カラー···ホワイト



柄・デザイン···無地/ワンポイント



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

ビンテージ

ブランド不明

ラグランパーカー

脇ガゼット

白

M相当