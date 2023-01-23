『美品 90s US NAVY サイドゴアブーツ 米軍 海軍 官給品 USA製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 08時 40分に出品され03月10日 08時 40分に終了予定です。即決価格は28,428円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90‘s U.S. NAVY SIDEGORE LEATHER BOOTS アメリカ海軍 サイドゴアブーツ 7R



コントラクト1994年のUS.NAVY 不朽の名品サイドゴアブーツです。サービスシューズやチャカブーツと比べ、圧倒的に市場に出回らない印象です。ミリタリー特有の唯一無二の無骨さのある佇まいは抜群にかっこいいシルエットです。



特長はアッパーは厚みのある本革が使用され、つま先内部にスチールが入ります。アウトソールはBILTRITE製の合成樹脂が使用され滑り止め防止グリップ仕様。ミリタリーらしく考え尽くされた製品です。純正の中敷も付属してます。コンディションも良好です。



以前ヴィンテージショップで購入ました。

私物整理のため出品いたします。



■サイズ

実寸(アウトソール)

全長約28.5cm

横幅約10.3cm

高さ約15cm

※素人採寸のため誤差はご容赦ください。

小さめ〜25.0位の方に合うサイズ感だと思います。



■コンディション

試着時の履き皺はありますが未使用に近いコンディションです。靴の内部に入っていたペーパータグもお付けいたします。

特に目立つ汚れやダメージはございませんが製造から長期間経過しておりますので保管時の多少の擦れや汚れ、皺などご理解ください。



詳細は画像にてご確認ください。



※ヴィンテージに慣れていない方や神経質な方はご遠慮ください



■製法

GOODYEAR WELTED製法

本革



■生産国

アメリカ製



■色

ブラック



■その他

・純正のインソール中敷付

・箱は付きません

・サイズが合わない時の返品は不可です。



レザーシューズ

ヴィンテージシューズ

Vintage

サイドゴアブーツ

サービスシューズ

US NAVY サービスシューズ

US NAVY

アメカジ





カラー···ブラック

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25cm ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品 90s

US

NAVY

サイドゴアブーツ 米軍 海軍 官給品 USA製