『BOSE QuietComfort Earbuds II ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 47分に出品され03月28日 01時 47分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BoseのQuietComfort Earbuds II ワイヤレスイヤホン(商品は、写真1枚目の通りで付属品の充電ケーブルとイヤーチップ・スタビリティバンドは、 ultra Earbudsのもので未開封の新品をお付けしております。写真7枚目)



商品の状態は写真の通りで、アルコールで消毒しております。

BOSEアプリに接続する正規品です。写真2枚目のとおり。ガイダンスは日本語となっております。バッテリー、音、ノイズキャンセリング、BOSEアプリでのイコライザー設定、イヤホンでの一時停止や音量調整、問題なく作動しております。なお、バッテリーは、約50分使用して残量が90%となっております。◆クーポン◆等がある方は、お求めやすくなっていると思います。この機会に是非、ご検討下さい。

ご覧頂きありがとうござました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ