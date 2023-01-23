『【ゼインアーツ】ZANE ARTS・ロロ LOLO【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 18時 54分に出品され05月13日 18時 54分に終了予定です。即決価格は63,750円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゼインアーツ ロロ



キャンプで3回程使用しました。

クリーニングに出してから1度だけ使用していますが汚れは少ないと思います。



ガイロープはテントに取り付けた状態です。

ペグ・グランドシートは元からついていません。



中古品の為、ご理解の上ご検討お願いいたします。

神経質な方はご遠慮ください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゼインアーツ

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