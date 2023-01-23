『iPhone 11 ブラック 64GB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 27分に出品され03月21日 01時 27分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Apple

- モデル: iPhone 11

- 色: ブラック

- 容量64GB



auにて購入。残債無しです。

SIMロックは解除済みです。



画面割れ、背面割れは無しです。

側面に少しキズやヘコみがあります。

動作につきましては正常です。



バッテリー状態73%です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル