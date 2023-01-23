『COMME des GARÇONS HOMME PLUS レイヤードカットソー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 15分に出品され04月16日 17時 15分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 COMME des GARÇONS HOMME PLUS



2021AW DARKROOM



◆サイズ M



身幅 53

着丈 67（Tシャツ部分）-90

肩幅 49

袖丈 67



未曾有のコロナ禍で行われた東京・青山でのランウェイ 2021AW テーマはDARKROOM



NY出身のコンテンポラリーアーティスト、ウィリー・コールとのコラボレーション。日用品や廃棄物を改造したり、組み合わせたりして、創造性に富んだ作品を制作する彼の作品は、今季のテーマにしっかりとリンクしている。特に、ヘッドアクセサリーにも足元にも合わせられた“ヒールパンプス”のグラフィックは、主役級の存在感を放っている。



✳︎コレクションのために購入したものなので、試着程度の良いコンディションです。





柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COMME

des

GARÇONS

HOMME

PLUS

レイヤードカットソー