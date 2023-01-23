『ノジタカ様専用✨エルメネジルドゼニア トートバッグ 本革 紺 ロゴ 大容量 希少【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 10時 39分に出品され03月18日 10時 39分に終了予定です。即決価格は24,380円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ermenegildo Zegnaの激レアバッグが入荷致しました✨

表面はロゴ印字のみのシンプルなデザインながら、ブランドは知らなくても一目見て『良い(高価な)バッグ』と分かる高級感があります♪

しっかりしたグレインレザーで使用感も少なく、ビジネスから普段使いまで色んな場面で活躍します^ ^





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【アイテム】

Ermenegildo Zegna

エルメネジルド・ゼニア



近年モデル



トートバッグ ハンドバッグ

ビジネスバッグ ビジネストート

ショルダーバッグ 手提げ 肩掛け

かばん 鞄 バック bag

グレインレザー 本革

ネイビー 紺色 ブルー系

上質デザイン 無地 シンプル

ロゴ印字 鍵チャーム付き

型押しロゴ エンボスロゴ ロゴ刻印

大容量 A4 マチ大きめ

通勤 通学 仕事 書類 PC

メンズ ハイブランド 高級感





【サイズ】

高さ35cm

幅35cm

マチ14cm

ハンドル高さ17cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





【状態】

使用感が少ない美品です✨

特記すべき傷や汚れなどなく、気持ちよくお使い頂けます！



※ファスナーの鍵(嘉手納)が欠品しておりますが、使用には問題ございません^ ^



◎ファスナー良好

◎中のホック良好



【カラー】

ネイビー



【素材】

レザー



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

大手リサイクルショップ

ブランドリユース店

ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

にて鑑定済みの正規品です。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:05622BU1257 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメネジルドゼニア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ノジタカ様専用✨エルメネジルドゼニア

トートバッグ

本革

紺

ロゴ

大容量

希少