『Frank&Eileen フランクアンドアイリーン FINBAR 総柄長袖シャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 01分に出品され03月16日 17時 01分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2000〜4999 200円引き

5000〜10000 300円引き

10000〜 500円引き



【ブランド】Frank&Eileen



【サイズ】S



【肩幅】47



【着丈】77



【身幅】53



【袖丈】肩から65



【カラー】白/ホワイト



【素材】コットン100%



【状態】着用回数少なく状態良好です



【商品説明】

ロンハーマンで取り扱いのあるフランク&アイリーンの総柄シャツです◎

型は球数の少ないFINBAR◎

定番モデルのLUKE・PAULと比べ、長い着丈と細い身幅が特徴です◎

襟元がスナップダウンとボタンダウンを融合したような綺麗なシルエットになるデザインです◎

ハリとツヤのあるコットン素材で胸ポケットがないドレススタイルにも合うデザインです◎

着用回数少なく綺麗な状態です◎



全商品即購入オッケーです！



基本早ければ当日、遅くとも翌日には発送させて頂いております◎



発送は追跡機能付きのらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便での発送となります！



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#GARDEN★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: フランクアンドアイリーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Frank&Eileen

フランクアンドアイリーン

FINBAR

総柄長袖シャツ