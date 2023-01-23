『MIZUNO(ミズノ) トートバッグ 綿 約22L 40×16×35cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 23時 30分に出品され03月16日 23時 30分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー：MIZUNO(ミズノ)

商品：トートバッグ 5LJB212600

カラー：ブラック

サイズ：40×16×35cm

素材：天然繊維 (綿)

容量：約22L



＊未使用、保管品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミズノスポーツスタイル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MIZUNO(ミズノ)

トートバッグ





綿

約22L

40×16×35cm