『ルイヴィトン ジョロニモス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 22分に出品され03月08日 23時 22分に終了予定です。即決価格は27,105円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現在は廃盤品となったジェロニモスになります。

正規店にて購入しましたがほとんど使用しておらず自宅保管となりますので

多少型崩れありますがまだまだ綺麗です。



すり替え防止のため返品不可でお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイヴィトン ジョロニモス