『超貴重！美品metamorphose下妻物語コラボ1点物！豪華セット品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 26分に出品され03月11日 11時 26分に終了予定です。即決価格は48,400円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 季節冬春

アイボリーファー取り外し可能

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#超貴重！

#1点物

#【11月26日迄期間限定出品！】コラボ品超豪華プレミアセット

#3way

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#Metamorphose予約数量限定品別除購入アウター付

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#数量限定即完売品10着未満！

#90s雑誌満載品

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#KERA

#当時定価税抜き総額16万程

#腰紐付属致しません※

#y2k

#ボア

#大幅お値下げ済みの為※お値下げ完全不可品☓

#大切にして下さる方

#スムーズなお取り引き可能な方優先※

ご覧頂きありがとうございます

●喫煙者無しペット無し●

此方は家族が当時学生の頃にMetamorphose店舗で新品購入したVIP限定予約数量限定販売ファー付JSKと別除購入した同色ケープ付超貴重な初期旧型下妻コラボ品洋服整理の為出品致します背中がシャーリングの為フリーサイズで着用可能○絞りが欲しい方は別除お好きな腰紐ご自身でお願い致します※腰紐は同期シリーズのデザイン型違いの方が腰紐紛失の為そちらに使用しております為ご了承下さいませ当時着用数一度試着後クリーニングし28年以上経年保管品シワついております相当お古いお洋服の為経年保管品により※何か見落としなどあるかと思われますので良くご理解願います大切に保管していた為美品。経年保管品により付属リボンブローチ微細なくすみございます状態は画像を参考にして下さいませ再クリーニング出して頂くと落ちると思いますJSKは現状お渡しアウターは再クリーニング済み使用回数が試着のみで極端に少ない為状態も良く美品ですが経年保管品と良くご理解願います※VIP完全予約受注品でもう販売されてない相当貴重なお洋服に変わりないですが経年保管品経年劣化品と良くご理解願います※完璧求める方や神経質な方はご遠慮下さいませ元々の生地の匂いやクリーニング特有の匂いなど苦手な方もご遠慮下さいませケープボタン箇所など少しでも状態気になる方はご遠慮下さいませ※

発送は追跡番号付メルカリ宅急便

大幅お値下げ済みの為※梱包は防水小さく折り畳ませて頂き袋に入れ発送

上記記載事項※良くご理解の上でしたら即購入○ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メタモルフォーゼ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 超貴重！美品metamorphose下妻物語コラボ完売品1点物！豪華セット品