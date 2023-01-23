『EEL products EEL オーロラマンコート 5.0 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 31分に出品され03月21日 04時 31分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 EEL (イール) オーロラマンコート 5.0 ミックスオリーブ

サイズM



サイズが合わなかったので出品いたします。

殆ど着用していないのでとても綺麗な状態です。



2年前に８万円程で購入しました。



裄丈84cm身幅60cm着丈75cm



カラー···ミックスオリーブ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: イール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EEL

products

EEL

オーロラマンコート

5.0

美品