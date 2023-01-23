『ボッテガヴェネタ カバ MM ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 15分に出品され03月31日 19時 15分に終了予定です。即決価格は85,800円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボッテガヴェネタのカバ MMサイズのブラックです。

多少の使用感はありますが、大きな傷やへたれなく、まだまだ使用できます。

自宅保管中です。



コメヒョウで購入しました。



サイズ約41×23×17です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボッテガヴェネタ

カバ

MM

ブラック