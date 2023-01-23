『2020年製 パナソニック F-MV4100 空間除菌脱臭機 ジアイーノ 18畳【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 35分に出品され03月24日 05時 35分に終了予定です。即決価格は17,209円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★2020年製！

★全体をクリーニング及びアルコール除菌済みのため、お届け後、安心してすぐに使用可能！

★動作良好です！全ての動作確認しました！

★塩タブレットは6割ほど残っています。



※最後の写真の部品横に嵌めるパーツが緩くなっています。動作には問題ありません。



Panasonicの空間除菌脱臭機「F-MV4100-SZ」です！



○次亜塩素酸を使用し除菌・脱臭する空間除菌脱臭機。ペットや乳幼児、在宅介護の家庭での除菌・脱臭・ウイルス対策に適しています！



○水道水と塩を電気分解することで「次亜塩素酸」を生成。水道水と塩タブレットを入れるだけで、高い除菌効果を発揮し安全性にも配慮した濃度で作れます！



○「塩タブレット自動投入機能」を搭載し、塩自動ユニットが補充タイミングを検知して、自動で塩タブレットを投入します！



メーカー

Panasonic

パナソニック



型番

F-MV4100-SZ



年式

2020年製



最大適用床面積

～18畳



サイズ

幅x高さx奥行

398x710x240 mm



パナソニック F-MV4100-SZ ziaino（ジアイーノ） 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 18畳用 ステンレスシルバー

ブランド：Panasonic ジアイーノ

最大適用畳数：18畳

センサー：湿度センサー 温度センサー ニオイセンサー 明るさ、照度センサー

幅(mm)：398.0 mm

奥行き(mm)：240.0 mm

高さ(mm)：710.0 mm

色：シルバー系

最大騒音値(db)：54.0 db

消費電力（W）：55.0 W

コード長さ（m）：1.8 m 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック