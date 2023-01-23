『Salvatore Ferragamo アニマル レザー ナイロン ハンドバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 07時 41分に出品され03月20日 07時 41分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ フェラガモ アニマル柄 動物 総柄 花柄 レザー ナイロン ハンドバッグ ドーム型 ミニボストン ファスナー ジップ 自立 金具 ガンチーニ ロゴ刻印



○サイズ



タテ31cm

ヨコ約41cm

マチ17cm

ハンドル長さ43cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします



○状態

金具に小傷や角に色がくすむ程度の僅かな擦れはありますが、全体的に目立った傷や汚れ無くコンディションの良い状態です。



○カラー

マルチカラー ブラック



○素材

レザー ナイロン



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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＊フォロー割引き実施中＊

3,000円以下 →200円引き

3,001円以上5,000円以下 →300円引き

5,001円以上10,000円以下 →500円引き

10,000円以上 →1,000円引き

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u24111665 す 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Salvatore

Ferragamo

アニマル

レザー

ナイロン

ハンドバッグ