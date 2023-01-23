『ルイヴィトン スピーディー25【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 11時 21分に出品され03月20日 11時 21分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前質屋で15万円で購入しました。

それからしばらく使っていたので少し汚れがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

スピーディー25