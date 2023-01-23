『ヒューマンメイド ワッペンナイロンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 17時 43分に出品され03月20日 17時 43分に終了予定です。即決価格は15,810円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (激レア商品)ショップで購入しましたが、着る機会がなく1度しか着用していません。

もう二度と買うことができない商品です。



【色】ネイビー

【素材】100% ポリエステル

【size】XL

【着丈】78【肩幅】53 【身幅】67【袖丈】70



#HUMANMADE#ヒューマンメイド#ストリート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヒューマンメイド

ワッペンナイロンジャケット