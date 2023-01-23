『XPpen Artist 12 セカンド 液晶タブレット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 53分に出品され04月01日 01時 53分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【XPpen Artist 12 セカンド】プラスワイヤレス・ショートカット・キーボード



2024年5月に購入し、少し使用して上位機種に買い替えたため出品します。



電源やケーブルに問題はなく、購入後すぐにご使用いただけます。



替え芯が付いていません。

背面に少し傷があります。

ご留意ください。



【付属品】

・スタイラスペン

・3in1ケーブル

・USB-Cケーブル

・クリーニングクロス

・取り扱い説明書



ワイヤレス・ショートカット・キーボードも買ったので一緒に売ります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 未使用に近い