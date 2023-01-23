『Technics EAH-AZ80 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 11時 29分に出品され03月06日 11時 29分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年12月に購入しました。

目立つ傷などはありませんが日常的に使用していたため使用感や汚れなどあります。写真でご確認ください。動作やバッテリーは問題ありません。

付属品は写真のとおりです。イヤーピースは全サイズ揃ってます。



あくまで中古品ですので、多少の傷、擦れを容認できる方にご購入いただきたいです。



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テクニクス