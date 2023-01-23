『Apple Pencil (第2世代)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 18時 01分に出品され03月21日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入可です。



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#第2世代 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用