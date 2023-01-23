『IBIZA イビザ アニマーダ 長財布 パンダ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 17時 53分に出品され04月02日 17時 53分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 発売されたばかりのアニマーダシリーズです。

一度短時間使用していますがほぼ新品に近いです

Ｌ字財布は私には合わないみたいなので

綺麗なうちに出品します。

あくまで一度人の手に渡った中古品になりますので

神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さいました。

28600円（税込）

お値下げしました。

最終価格です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イビサ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ IBIZA

イビザ

アニマーダ 長財布 パンダ