『ロンシャン ロゾ Mサイズ 替えストラップ付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 10時 08分に出品され04月05日 10時 08分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロンシャン

ロゾM

ホワイト 本革 クロコ型押し



定価89,000円

保管バッグ、販売証明書あり



百貨店内のブランド直営店で2022年に購入

付け替え用のストラップは2024年購入



主に入学式や学校行事で使用していたので目立つ汚れやダメージなく状態良好です。

通常使用に伴い持ち手の付け根や底にわずかに角スレがあります。画像にてご確認下さい。



シルバーのトグルがクリーンな印象。上質なレザーを使用した重厚感のある仕上がりです。十分な収納スペースがあり、サイドのスナップボタンでマチを調節できる使い勝手の良いバッグです。



11枚目画素のように、サイドスナップを外した状態でA4フォルダが入ります（上部が少し出ます）

資料など荷物が増えても安心です。



同ブランドで別売の替えストラップ付きです

素材、デザインを変えてカジュアルなイメージで使用できます



横33cm×縦22.5cm×幅13cm

持ち手の長さ：約33.5cm

ショルダーの長さ：約108cm

グリーンの替えショルダーさ：約100cm



トグル開閉

ファスナーポケット×1、オープンポケット×1

キーストラップ付き



used、自宅保管の旨ご了承下さい

替えストラップ不要の場合は2000円お値引します



素材···本革

カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャン ロゾ Mサイズ 替えストラップ付き