『ロンシャン ロゾ Mサイズ 替えストラップ付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 10時 08分に出品され04月05日 10時 08分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ロンシャン
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落札価格18480円
812 入札履歴
終了
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