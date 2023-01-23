『令和5年度産米山形県はえぬき30㎏【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 48分に出品され03月31日 11時 48分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格9594円
911 入札履歴
終了
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